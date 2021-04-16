В Украине ожидается ухудшение погодных условий. В ночь на 17 апреля в некоторых областях прогнозируют заморозки.

Так, ночью 17 апреля в западных и южных областях, а 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Спасатели объявили І уровень опасности, желтый.

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Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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