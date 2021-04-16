В Украине прогнозируют заморозки [ Редактировать ]
В Украине ожидается ухудшение погодных условий. В ночь на 17 апреля в некоторых областях прогнозируют заморозки.
Так, ночью 17 апреля в западных и южных областях, а 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Спасатели объявили І уровень опасности, желтый.
Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.
В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Погода в Украине в четверг, 15 апреля, будет дождливой, местами прогнозируют мокрый снег
В среду, 14 апреля, в Украину придет похолодание
Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет действительно весенней
В Украине на выходных, 10-11 апреля, ожидается теплая весенняя погода
Максимальная температура воздуха будет достигать +12 градусов