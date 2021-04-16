Три дози та щорічна вакцинація усе, що потрібно для підтримки імунітету людини проти Ковіду, заявив очільник компанії Pfizer Альберт Бурла. На його думку, третю дозу щеплення мають вводити через півроку-рік після перших двох. А потім робити повторне щеплення щороку. А ефективність вакцин залежить від того, як швидко мутуватиме вірус. Поки що науковці не можуть точно визначити - чи довго захищений організм після повної вакцинації.

Росія повернула Словаччині гроші за "Спутник V". А саме за вже передані 200 тисяч доз вакцини. Це перша частина двомільйонної партії. Угода про її постачання розсварила уряд країни та спричинила відставку кабінету. Політична криза почалася після того, як Прем'єр оголосив про рішення придбати російську вакцину, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення європейського і місцевого регуляторів.

Минулого тижня словацький Державний інститут контролю медпрепаратів офіційно повідомив, що закуплена в Росії партія вакцини за своїми характеристиками відрізняється від тієї, про випробування якої писав поважний медичний журнал Lancet.

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Туреччина перша в Європі за рівнем поширення коронавірусу. Останніми днями там фіксують понад шістдесят одну тисячу випадків захворювання щодня. Це максимальні показники від початку пандемії. Тож попри те, що влада обіцяла не посилювати обмежень, у країні таки запроваджено локдаун.

Зокрема, припинено міжміське сполучення, а також збільшено тривалість комендантської години - тепер вона діє з 19.00 вечора і до 5.00 ранку. Та про перенесення початку туристичного сезону поки не повідомляють. Раніше Туреччина заявляла про плани розпочати його у квітні.

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США вакцинували 80% літніх людей. Дані публікує Центр з контролю та профілактики захворювань. По дві дози отримали 64 відсотки людей старшого віку. Серед дорослих повністю щеплена третина, а щонайменше першу дозу отримали 48%. У країні використовують препарати власного виробництва - Pfizer і Модерна.

Щепили також вакциною Джонсон і Джонсон, але пізніше її відклали через випадки тромбозу. Президент Байден раніше заявив, що до літа у Штатах мають вакцинувати все доросле населення.

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В Ізраїлі скасували обов'язкове носіння масок. Норма набуває чинності з 18 квітня. Водночас у приміщеннях усе ще необхідно прикривати ніс та рот. Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі покращилася завдяки швидкій масовій вакцинації.

За останніми даними, у країні вакцинували три чверті дорослого населення, а загалом більше половини громадян. Лікарні закривають ковідні відділення, оскільки нових шпиталізацій немає. За останню добу зафіксували 312 інфікованих, тоді як на піку щодоби заражалося до 12 тисяч людей.