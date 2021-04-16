Pfizer нарешті в Україні. Із затримкою у два місяці до нас приїхали аж 117 тисяч доз німецько-американської вакцини. Вона одна з найефективніших, утім і одна із найбільш примхливих - потребує наднизьких температур. Кого щепитимуть Цим препаратом - далі в сюжеті.

На цей вантаж Україна чекала два місяці. Перші поставки вакцини Pfizer мали надійти ще в лютому. Утім через проблеми у виробника затрималися. І ось нарешті 117 тисяч доз сироватки вже в Україні.

Ефективність Pfizer - до 95 відсотків. Та головна особливість препарату він потребує низької температури. Тож з аеропорту вакцина поїхала на центральний склад, де є потужні холодильники. Там вона зберігатиметься за температури мінус 80 за Цельсієм.

Звідти в контейнерах із сухим льодом Pfizer відправлять у регіони - на обласні склади. В таких умовах флакони не зіпсуються протягом місяця. У цей час контейнери порціями розморожуватимуть і передаватимуть мобільним бригадам.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Завтра 17 числа 29 тисяч 500 доз роз'їдуться до всіх обласних складів до всіх обласних центрів нашої країни і вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення

Отриманої партії має вистачити 50 тисячам людей - кожному по два уколи з інтервалом у 28 днів.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Ніяких залишків вакцини Pfizer не буде. Чітко розплановано хто вакцинується. вакцинуються люди в будинках для людей похилого віку після цього вакцинується державна служба з надзвичайних ситуацій і державна прикордонна служба які критичні для державної інфраструктури.

За місяць в Україну має приїхати друга партія Pfizer за програмою Коваксу. Утім точних дат поки ніхто не називає.

Лотта Сільвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні:

За вакцини точиться боротьба. Окремі країни, такі як США і Велика Британія, закупили величезні обсяги препаратів. Через це коваксу набагато складніше забезпечити вакцинами всі 170 країн-учасниць Альянсу.

А у червні, за контрактом, ми маємо отримати ще близько мільйона доз препарату Pfizer. Їх закупили за бюджетні гроші і постачати будуть напряму від виробника. Міжнародні представники - натомість наголошують - логістика не проблема, вакцини будуть, і їх доставлять. Проблема - переконати людей у важливості вакцинації.

Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні:

Організація процесу вакцинації - це величезна й нелегка робота. Утім ще складніше переконати людей, що щепитися потрібно. Ніхто не може почуватися в безпеці, поки всіх вакцинували.

Нині в Україні тривають щеплення індійським Ковішілдом і китайським Коронаваком. Ін'єкцію отримали трохи більше 400 тисяч людей. До кінця року МОЗ планує вакцинувати 30 мільйонів українців.