Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак на американские компании, которые привели к финансовым потерям на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

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Федора Гладыря, а также Дмитрия Федорова и Андрея Копакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках против более чем 100 компаний.

Отмечается, что они состояли в хакерской группировке FIN7, атаковавшей компании в США, украли номера миллионов банковских карт, а также совершали взломы в Великобритании, Австралии и Франции.

В Минюсте тогда сообщали, что хакеры из FIN7 работали под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле, через нее же в группировку привлекались новые люди.

Гладыря задержали в январе 2018 года в немецком Дрездене и экстрадировали в США. Федорова арестовали в Польше, а Колпакова - в Испании.

Ранее сообщалось, что украинский хакер совершил массированную кибератаку на мировые банки. Также хакеры из России взломали властные структуры в Украине.

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