Ескалація на сході України сьогодні стала головною темою і для міністрів закордонних справ ЄС. У Брюсселі стартувала весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. До участі в ній - у режимі відеоконференції - запросили й очільника вітчизняного МЗС Дмитра Кулебу. Більше розкаже - Олена Абрамович.

Як реагувати на бряжчання російської зброї біля українських кордонів - наразі питання номер один у Брюсселі. Принаймні з нього розпочали своє вступне слово міністри закордонних справ ЄС, анонсуючи чергове засідання.

Августо Сантос Сільва, міністр закордонних справ Португалії:

На жаль, наразі є кілька ситуацій, які ставлять під загрозу стабільність та безпеку у світі та в Європі. Особливу увагу на цій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми присвятимо Україні.

Анже Логар, міністр закордонних справ Словенії:

Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України - паном Кулебою, з яким я нещодавно бачився в Києві. І докладно обговоримо шляхи розв'язання проблеми з їхнім східним сусідом.

Дмитро Кулеба приєднався до розмови дистанційно через відеозв'язок. І запропонував покроковий план стримування Росії. А саме підготувати новий пакет санкцій. І не персональних, які просто забороняють в'їзд певним чиновникам до ЄС, а секторальних, які вдарять по економіці Росії. Верховний представник ЄС, Жозеп Боррель, на підсумковій прес-конференції на санкції лише натякнув.

Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС:

Нарощування військових сил Кремля дуже непокоїть. Понад 150 тисяч російських військових зосереджені на кордоні України та в Криму. Це найбільше за весь період конфлікту. Ми сподіваємося, що Москва припинить ескалацію відповідно до заяв канцлера Меркель та президента Байдена, адресованих президентові Путіну.

Якими саме можуть бути санкції? Ідеї є різні. Так очільник Європейської народної партії, німець Манфред Вебер - у разі загострення ситуації біля кордонів України закликав зупинити "Північний потік-2". А український посол в Німеччині запропонував міжнародний бойкот і економічне ембарго на російські товари. Не проти нових санкцій, схоже, і французький президент.

Хоча ще минулого тижня в Єлисейському палаці пояснювали, що ЄС і так запровадила удосталь обмежень щодо Росії. Тепер же в інтерв'ю американському телебаченню Еммануель Макрон теж заявив - для Путіна потрібно окреслити червоні лінії. І ними може стати новий пакет санкцій.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Якщо ми хочемо бути ефективними, нам слід пришвидшити дипломатичні кроки. І всі ми - ЄС і США - маємо дуже чітко дати Росії зрозуміти, що ми ніколи не допустимо розгортання нових воєнних дій на українській землі. І нам треба вибудувати шлях, який чітко продемонструє надійність цих слів.

Водночас згоди щодо санкцій наразі в ЄС немає. Найбільше просуває це питання Польща. Тоді як Німеччина, Італія, Іспанія пропонують зачекати і подивитися. Щоб нові обмеження, навпаки, не спровокували ескалації.