Німці обрали наступника Ангели Меркель [ Редактировать ]
Наступника обрано! Замість Ангели Меркель німецьких християнських демократів на вибори поведе прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія - Армін Лашет. Який, у разі перемоги блоку, стане і наступним канцлером Німеччини. Кандидатуру Лашета більшістю голосів затвердило керівництво ХДС. Попри те, що вищі шанси виграти вибори були в його конкурента - баварського прем'єра Маркуса Зедера. Він уже привітав Лашета і відмовився від подальшої боротьби.
Маркус Зедер, лідер Християнсько-соціального союзу:
Є дні для дискусій, є дні для рішень. І наше рішення ухвалене. Тепер важливо разом дивитися в майбутнє. Від імені Християнсько-соціального союзу я бажаю Арміну Лашету успіху у важкій боротьбі, яка на нього очікує.
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