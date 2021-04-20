Наступника обрано! Замість Ангели Меркель німецьких християнських демократів на вибори поведе прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія - Армін Лашет. Який, у разі перемоги блоку, стане і наступним канцлером Німеччини. Кандидатуру Лашета більшістю голосів затвердило керівництво ХДС. Попри те, що вищі шанси виграти вибори були в його конкурента - баварського прем'єра Маркуса Зедера. Він уже привітав Лашета і відмовився від подальшої боротьби.

Маркус Зедер, лідер Християнсько-соціального союзу: