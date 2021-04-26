На "побічку" від Ковішилду скаржаться родичі соцпрацівниці з Київщини. І це не тромбоз. Жінка вже 26 днів прикута до ліжка. Проблеми зі здоров'ям почалися майже одразу після вакцинації. А на третій день - її паралізувало. Нині жінка в лікарні, а її сім'я намагається домогтися компенсацій від держави. Чому рідні пов'язують недугу саме зі щепленням? Та які шанси пацієнтки одужати? Дізнавалася Олена Логінова.

Ін'єкція, яка буквально перевернула життя його родини. Віталій Люлька вже місяць оббиває пороги лікарні. Його матір, як стверджує чоловік, індійська вакцина Ковішилд уклала на лікарняне ліжко. Жінку паралізувало на третій день після щеплення.

Віталій Люлька, син жінки, яка отримала ускладнення після вакцинації від ковіду:

А от якраз на третій день вона зранку встала каже я якась млява, а я на роботу збирався. Приїхав додому мама не змогла встати з ліжка. Туди сюди почали в інтернеті дивитися - побічні ефекти паралізувало тіло і тому подібне багато таких в списку було. В неї всьо онеміло, все тіло, тіки руки і голова робили всьо капец.

Жінку терміново ушпиталили. Встати з ліжка вона досі не може. Віталій, переконує, його мама була повністю здоровою і це підтверджують аналізи. Вакцинуватися пішла добровільно, вона соціальний працівник.

Віталій Люлька, син жінки, яка отримала ускладнення після вакцинації від ковіду:

Ми здавали пункцію офіційно, кров здавали МРТ робили повністю по всі цим пунктам всьо негатив. То біш вона повністю здорова людина до прививки. Після прививки в тому, біографії цій чи як вона називається указано що на почві вакцини, тобто після вакцини її зложило.

В лікарню до Людмили Іванівни не пускають карантин. Тож спілкуємося скайпом. Жінка розповідає, до вакцинації почувалася чудово. Раніше не мала жодних алергічних реакцій. Тож, не вагалася ані хвилини - робити щеплення чи ні. Спочатку каже, підвищилася температура, а наступного дня - відмовило тіло

Людмила Люлька, отримала ускладнення після вакцинації від COVID-19:

А вже першого числа на ранок сходивши до ванної кімнати, я так і не дійшла туда в мене сильно запекло в груді. Я нічого не відчувала, я нічого не могла, я не шевелила зовсім нічим - ні ногами, ні пальцями нічим. І вже десь на сьомий день, що в мене почала відновлюватися ця рухливість по-трошки. Але ще ходити, вставати на ноги я не можу і в мене немає чуттєвості. Як мені, наприклад, роблять уколи, то я не відчуваю, зовсім не відчуваю ні болі нічого.

Та як довести, що саме вакцина проти Ковіду призвела до таких наслідків - родина не знає. Те, що це буде непросто кажуть і в Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів. Парламент звільнив виробників вакцин від відповідальності за будь-які наслідки. Натомість цю функцію на себе взяла держава. Та механізмів компенсації досі не напрацювали.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів:

Має бути встановлена група інвалідності. Людина по процедурам має бути певний час в лікарні, а це досить довгий час після цього зібрати всі довідки і після цього вже має бути засідання вже міністерстві соціальної політики і має принести цю справку про інвалідність і подати це все до міністерств охорони здоров'я, а міністерство охорони здоров'я відповідно має виплатити. Ця процедура надзвичайно складна - люди будуть досить довго чекати на виплати ось де проблема власне перше це довести зв'язок друге встановити групу інвалідності то дуже багато людей не зможуть нажаль отримати цих компенсацій.

Щоб відновитися і встати на ноги їй потрібне дороговартісне лікування. Це Український препарат, який має запустити її імунну систему, щоб вона далі ішла на виздоровлення. І могла швидше розпочати ще й довгий процес реабілітації. Але тут з'явилась головна проблема...

Людмила Люлька, отримала ускладнення після вакцинації від COVID-19:

Це наш український препарат, але він предназначений для людей важкохворих на ковід. Я в цю категорію не попадаю розумієте і тому мені його ніхто не дає безкоштовно, а коштує він дуже дорого мені потрібно 17 стограмових цих бутилочок і кожна ця бутилочка коштує більше 10.000 грн. Представте, щоб мені пройти курс лікування це мені потрібно 170 - 175 тисяч от приблизно. Це для людини яка працює в бюджетній службі в бюджетній організації це фактично нереальна сума. Ну, в нас вже все-таки правова держава. Ну повинні вони допомагати людям виходити з такого важкого стану. Не можна так це залишати.

І тепер що робити ця сім'я не знає. Куди звертатись по допомогу. Чекають на комісію з МОЗ. саме до міністерства і треба звертатися, щоб отримати компенсацію, пояснюють експерти. Парламент не так давно ухвалив закон яким звільнив виробників вакцини від відповідальності за ускладнення і натомість пообіцяли - саме держава візьме на себе цю відповідальність. В тому числі і виплату компенсацій за ускладнення. Це прописано в законі і навіть вказано суми компенсацій.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів:

Держава бере на себе компенсацію про що теж написано в законі. і зараз вийшла постанова Кабміну на реалізацію цього закону про те що у випадку смерті виплати ідуть десь приблизно 1,7 млн грн, виплату у випадку першої групи інвалідності в нашому випадку це параліч це все-таки перша група інвалідності, то 908 тисяч. Друга група 7900 і 794 тисячі. Третя група - це 681 тисяча. Це скільки має бути виплачено. Питання полягає лише в маленькому нюансі - це в порядку виплат. Тобто яким чином виплачується. Дійсно має бути створена спеціальна комісія в Міністерстві охорони здоров'я, яка проведе розслідування встановить зв'язки з вакцинацією.

А відтак щоб отримати компенсації або безкоштовно препарат який потрібен нашій героїні - треба не тільки довести що ускладнення відбулись від вакцинації, а і отримати групу інвалідності. І це найважче завдання, кажуть експерти.

Віталій Люлька, син жінки, яка отримала ускладнення після вакцинації від ковіду:

Як добитися тої інвалідності, вона в лежачому положенні. Зараз вона соцпрацівник скіки вона зможе коштів відложити з зарплати на 170 тисяч лікування. А ще процес реабілітації. Ну я є - допоможу, а на скіки я зможу допомогти… В мене є дружина в декреті і дитина.

А поки Людмила чекає, що до неї якраз і прийде комісія з МОЗу. І це єдина надія жінки на допомогу від держави. Адже грошей оплатити таке лікування в неї немає. Лікарі давати будь-які коментарі нам відмовились. Тож ми теж направили запит до МОЗу і чекаємо на відповідь, як людям отримати допомогу при таких важких ускладненнях.