Ентоні Блінкен відвідає Україну [ Редактировать ]
Сполучені Штати готують візит Держсекретаря Ентоні Блінкена до України. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві.
Під час відвідин сторони мають обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку. Журналісти кажуть, це чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.
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Визит Энтоним Блинкена позволит обсудить возможную встречу Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которая может состояться во время запланированного на лето европейского турне американского лидера.
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