СБУ попередила потужну хакерську атаку [ Редактировать ]
Потужну хакерську атаку на державні органи України попередила СБУ. За спробою стоїть Москва - зазначили у відомстві. Куратори з Росії діяли через завербованого українського хакера із Запоріжжя. Він мав надіслати замаскований файл із вірусами.
Атака мала на меті вразити центральні та місцеві органи влади, інформаційну та критичну інфраструктуру. Правоохоронці затримали айтішника-колаборанта, вилучивши в нього електронні носії та листування з кураторами, і повідомили про підозру в державній зраді.
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