Британська армія вирушить у навчальний похід [ Редактировать ]
Велика Британія розпочинає безпрецедентні військово-морські навчання. Уже наступного місяця найбільша авіаносна група королівських ВМС - 9 бойових кораблів, понад три десятки літаків і гелікоптерів та майже 4 тисячі військових вирушать у 28-тижневий похід. Вони пройдуть Середземним та Чорним морями.
Візьмуть участь у навчаннях НАТО "Непохитний захисник". Після чого проведуть маневри в Індійському та Тихому океанах. В британському Міноборони заявили, що таким чином хочуть показати власну силу і боєздатність, а також готовність за потреби захистити не лише себе, а й своїх союзників та партнерів. Нагадаю, що цьогоріч у своїй оборонній стратегії Британія визначила найбільшими ворогами Росію та Китай.
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