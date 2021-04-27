Велика Британія розпочинає безпрецедентні військово-морські навчання. Уже наступного місяця найбільша авіаносна група королівських ВМС - 9 бойових кораблів, понад три десятки літаків і гелікоптерів та майже 4 тисячі військових вирушать у 28-тижневий похід. Вони пройдуть Середземним та Чорним морями.

Візьмуть участь у навчаннях НАТО "Непохитний захисник". Після чого проведуть маневри в Індійському та Тихому океанах. В британському Міноборони заявили, що таким чином хочуть показати власну силу і боєздатність, а також готовність за потреби захистити не лише себе, а й своїх союзників та партнерів. Нагадаю, що цьогоріч у своїй оборонній стратегії Британія визначила найбільшими ворогами Росію та Китай.