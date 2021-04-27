Завантаженість ліжкомісць із киснем не відтворює справжньої картини захворюваності. У цьому переконані волонтери і благодійники. І як аргумент наводять кисневі генератори, які десятками щодня роздають українцям із низькою сатурацією. Анна Каменєва з'ясовувала - наскільки критична ситуація.

От зараз перед дзвінком я подихала, але знову ж таки знімаю кисень і воно важче дихати, задишка.

Родина пані Світлани хворіє на COVID-19. З міркувань безпеки - спілкуємось із жінкою по Скайпу. Її чоловік нині в лікарні, а вона з 10-річним сином - удома. Каже - від госпіталізації відмовилися свідомо. Бо так їх із сином могли розділити по різних лікарнях. І по кисневу підтримку - звернулися до волонтерів. Адже сатурація на межі.

Світлана, киянка:

У сина була от зараз навіть сьогодні ще падає 92-93, у мене 88-93. Завдяки концентратору ми зараз з дитиною можемо знаходитись дома, можемо дихати, це дійсно важливо зараз, бо скільки вже днів пройшло, все одно сатурація падає і цей кисень він просто необхідний.

І необхідний він зараз багатьом. Ось цей концентратор поїде в Чернігівську область. І важить такий апарат понад 20 кілограмів. Пані Валентина часто сама відвозить їх на пошту, інколи допомагають друзі-волонтери. У відділеннях, каже, її вже всі знають. Від пацієнта, окрім копії паспорта та коду, треба...

Валентина Варава, голова правління ГО "Ініціатива Е+":

Медична виписка, це може бути виписка з історії хвороби, виписка там рекомендація сімейного лікаря, все що завгодно для того, щоб показати що вам дійсно потрібно.

Інколи приїздять за концентратором і вночі. Завжди поряд - вірний друг Шах.

Спочатку концентратори закуповували для лікарень. Та коли стало зрозуміло - госпіталізувати можуть не всіх, вирішили допомагати напряму. Апарати для пацієнтів - безкоштовні. Зараз із 42 в офісі лише 5. Решта на руках.

Валентина Варава, голова правління ГО "Ініціатива Е+":

Трошечки ситуація згладжується ніж було там скажімо тиждень тому звернень все одно багато тому що звертаться люди постковідні, і коли я бачу в медичні виписці і написано сатурація 72, то слів в мене просто немає. ну щоб ви розуміли, сатурація 92 за українським протоколом - це показання для госпіталізації.

- Мені казали що по протоколу вони більше не мають права його тримати. - Хай покажуть протокол, в якому написано, що людину яка не може дихати, можна виписати. Вас можуть виписати з низькою сатуарацією лише за вашою згодою.

Леся Литвинова, співзасновниця благодійного фонду "Свої":

Було декілька людей, яких намагались виписати з сатурацією менше ніж 70. Є такі показники з якими не можна, взагалі ніяк не можна. Бо якщо вимкнуть світло, або зламається концентратор, або якщо ще щось трапиться, то людина вже має їхати не в лікарню, а на цвинтар.

Всього в благодійному фонді понад тисяча двісті кисневих концентраторів.

Вони майже всі на руках, що ви бачите, ми знов нагребли у борг в постачальників.

Один 10-літровий концентратор коштує понад тисячу доларів. Та з пацієнтів не беруть ані копійки. Ці апарати вже чекають відправки поштою чи видачі. За 20 хвилин, поки ми тут, п'ятеро людей приїхали по кисень.

Олександр:

Дружину виписують з лікарні і без кислорода дуже низька сатурація.

Юрій:

Я тільки з лікарні їду, 89, до 90. От зараз десь наверно 87-88, - краще. Було 76.

Тетяна Дурманенко, волонтерка:

Багато щодня, багато, десятками, багато відправляється, бо не всі можуть приїхати і протягом дня тут постійно, тут двері не закриваються.

Спасибо вам большое. Вы помогли в этом очень сильно, что в семье у нас все хорошо.

Леся Литвинова, співзасновниця благодійного фонду "Свої":