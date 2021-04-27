100 днів на посаді. Голова Держрегуляторної служби відзвітував перед бізнесом про зроблену роботу. За словами Олексія Кучера, за три місяці служба опрацювала понад пів тисячі скарг від підприємців через бюрократичні складнощі у веденні бізнесу.

Запустили на сайті функцію онлайн-звернень. І нині працюють над законопроєктами, що покликані зменшити паперовий тиск на український бізнес і зробити перевірки більш прозорими.

Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України: