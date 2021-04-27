Голова Держрегуляторної служби розповів про результати стоденної роботи [ Редактировать ]
100 днів на посаді. Голова Держрегуляторної служби відзвітував перед бізнесом про зроблену роботу. За словами Олексія Кучера, за три місяці служба опрацювала понад пів тисячі скарг від підприємців через бюрократичні складнощі у веденні бізнесу.
Запустили на сайті функцію онлайн-звернень. І нині працюють над законопроєктами, що покликані зменшити паперовий тиск на український бізнес і зробити перевірки більш прозорими.
Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України:
Чим менше ми маємо дозвільних документів, тим простіше життя для бізнесмена. Тому що зараз, якщо підприємець хоче проводити діяльність, яка зарегульована якраз цією необхідністю отримати дозвільний документ, то це певне неподобство, реально є дозволи, які просто є в законі, вони існують, але ніхто їх певний час ніхто не використовує і не звертається.
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