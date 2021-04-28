Очільник німецького МЗС закликав Росію зняти обмеження у Чорному морі [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі. Очільник МЗС привітав заяву Москви про відведення військ від українських кордонів. Водночас закликав продовжити деескалацію, дотримувати перемир'я на Донбасі та відкрити акваторію біля Криму для іноземних кораблів.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Оголошення про те, що Росія відводить свої війська, це хороша новина. За словами - мають негайно послідувати дії. Здається, це також добра ознака того, що Кремль готовий до діалогу, який запропонував президент Сполучених Штатів.
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