Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі. Очільник МЗС привітав заяву Москви про відведення військ від українських кордонів. Водночас закликав продовжити деескалацію, дотримувати перемир'я на Донбасі та відкрити акваторію біля Криму для іноземних кораблів.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини: