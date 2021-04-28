Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за квт/год. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. А у Верховній Раді депутати ухвалили ключовий закон земельної реформи та обговорили кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Докладніше - Ксенія Барвіненко.

Ще зранку депутати були налаштовані песимістично. Мовляв попереду ще кількасот поправок до земельного законопроекту і розраховувати на фінальне голосування сьогодні - не варто. Та схоже славнозвісний турборежим цього скликання нагадав про себе. І за кілька годин депутати розглянули всі зауваження.

Понад три тисячі поправок і три тижні розгляду - позаду. Фінальне голосування і двісті вісімдесят чотири "за". У опозиції стверджують, цей закон остаточно почне розпродаж земель.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Влада впевнено рухається до того, аби до липня місяця повністю відкрити так званий неконтрольований ринок землі і тоді справді за цим законопроектом зможуть закуповувати землю іноземці.

А от у монобільшості запевняють, до продажу землі цей закон не має жодного відношення.

Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу":

Цей закон передбачає перше, що місцеві громади розпоряджаються землями, в основному здають в оренду, ми минулого року заборонили продавати державну і комунальну землю, тому все забули, там нема продажу.

На цьому земельна епопея не завершилася. На завтра у планах депутатів законопроєкт про електронні аукціони, на яких і можна буде придбати земельні ділянки. До документу майже тисяча поправок, тож депутати готуються до чергових позачергових засідань. А там кадрові поповнення Уряду - обранці хочуть призначити Германа Галущенка - новим міністром енергетики.

Герман Галущенко - спеціаліст широкого профілю. Основний його напрямок - юридичний. Але має досвід і дипломатичної служби. З 1997 по 2005 року працював в Адміністрації президента Леоніда Кучми. Наступні п'ять років - в секретаріаті Віктора Ющенка. За Януковича працював в Міністерстві Юстиції. Останній рік займає посаду віце-президента державного Енергоатому.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо в 2019 році Енергоатом дає мільярди прибутку, а минулого року - мільярдні збитки - це теж треба вміти це теж треба вміти такі дива робити і хтось на цьому напевне нажився.

Інна Совсун, народна депутатка, "Голос":

Проблема у нас з міністром енергетики глобальніша. Президент Зеленський намагається знайти міністра енергетики, який буде виконувати дві функції, з одного боку буде впроваджувати реформи. З іншого боку буде витримувати популістичну лінію і обіцяти те що не можливо виконати.

Що обіцятиме кандидат у міністри - буде відомо завтра. Адже Галущенко ще мусить виступити перед парламентом і презентувати своє бачення розвитку галузі.