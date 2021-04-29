Тристороння контактна група не ухвалила заяву про перемир'я [ Редактировать ]
Великоднє перемир'я обговорили учасники Тристоронньої контактної групи, однак, спільну заяву так і не ухвалили. Про це повідомила пресслужба.
Запропоновано два тексти пропозицій - наш і російський. Очікується, що угоду опрацьовуватимуть до кінця тижня.
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