Великоднє перемир'я обговорили учасники Тристоронньої контактної групи, однак, спільну заяву так і не ухвалили. Про це повідомила пресслужба.

Запропоновано два тексти пропозицій - наш і російський. Очікується, що угоду опрацьовуватимуть до кінця тижня.