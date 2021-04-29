На Луганщині намагались отруїти українських військових [ Редактировать ]
Отруїти військових хлором планували терористи на Луганщині. Група зловмисників мала намір розпилити отруйну речовину в приміщеннях одного з об'єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово перебували бійці. Скоєнню злочину вдалося запобігти, військовослужбовці Збройних сил не постраждали.
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