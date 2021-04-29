Російські силовики провели обшуки в окупованому Криму - цього разу у будинку Ернеста Сейтосманова в селі Трудовому Сімферопольського району. Про це повідомили в громадській організації "Кримська солідарність".

Шукали заборонену в РФ літературу чи інші недозволені речі. Після обшуку чоловіка забрали на допит в управління ФСБ, де протримали шість годин.

Це вже третій обшук у будинку Ернеста. Його брата Енвера Сейтосманова окупаційна влада півострова засудила до 17 років суворого режиму за так званою справою організації "Хізбут-Тахрір", яку російська влада заборонила.

Варто нагадати, що від початку окупації українського Криму російська федерація почала масштабні переслідування кримчан, у тому числі кримських татар, з політичних та релігійних мотивів. За даними Кримськотатарського ресурсного центру, протягом першому кварталу цього року окупанти влаштували у Криму 22 обшуки. З них п'ять - в оселях кримських татар.