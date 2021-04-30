Чистий четвер напередодні відзначили християни східного обряду. За традицією, саме цього дня господині печуть паски - великодній хліб. У кожної свої рецепти та секрети.

Наша Жанна Дутчак вирушила у віддалене село на Прикарпатті - аби дізнатися таємниці гуцульських майстринь.

Ми зараз на Гуцульщині - гірське село Космач. Воно не тільки найбільше на Прикарпатті, а ще й славиться тим, що його мешканці ревно дотримуються і бережуть народні традиції. І особливо тут шанують Великдень.

Космацькі господині беруться за випікання пасок. Приступають до роботи вдосвіта. Поки ми добралися до хати пані Наталі - вона вже замісила тісто і поставила на піч підходити.

В тісто пані Надія додала двадцять п'ять збитих до легкої піни яєць, тому воно дуже жовте. Далі - на теплому молоці розвела дріжці. І додала - трохи топленого масла і маргарину. На самім маслі, каже господиня, паска може "сісти".

Наталія Книшук, жителька Космача:

І тоді замішуємо довго треба місити кілько є сили. Чим більше місиш, тим краща паска.

Космацьку паску не сплутати з жодною іншою.

Наталія Книшук, жителька Космача:

Вона має бути дуже файно зібрана зверху. Космацька паска має дрібонького всякого там, зозульок. О це і є космацька паска. Тому що Космач таке село веселе, кольорове.

Розклавши тісто у форми, господиня розпалює піч. Використовує лише букові дрова, бо дають найбільше жару. Та найбільше часу, каже жінка, потребує оздоблення - маленькі фігурки із тіста, якими паску прикрашають зверху. Тож на допомогу покликала свекруху.

Це зозульки - треба розсукати тоненько тісто, бо як грубе то виходить дуже лабате. Перший раз на вкіс аби був дзьобичок, а потім рівно і тоненьке і тако загортаємо в - є зозулька.

Фігурки відправляють в холодильник і чекають - поки паска "підросте". А коли все добре піднялося - змащують яйцем, щоб краще трималися фігурки і була красива скоринка.

Тепер будемо пробувати, чи піч готова до пасочки, чи не загаряча, чи можна пасочки всаджувати. О так кидаємо папір і дивимося якщо папір не горить то можемо всажувати. Якщо горить ми мусимо почекати.

Одну за одною господиня відправляє форми в піч. Минає година.

О такі у нас вийшли пасочки.

Горяни вірять, яка вийде паска, таким буде і рік. Якщо пригорить треба чекати посухи, якщо вдасться, як в пані Наталі, то погода буде гарна - вдосталь і сонця, і дощу.