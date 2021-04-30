Хто заплатив за ремонт квартири британського прем'єра? Це питання розслідує виборча комісія країни. Є підозри, що Борис Джонсон взяв гроші у своєї Консервативної партії. І не відзвітував про це. Як виправдовується прем'єр і чим це йому загрожує - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Резиденція на знаменитій Даунінг-стріт опинилася у центрі політичного скандалу. За традицією, усі прем'єр-міністри країни тут не лише працюють, але й мешкають. Щоправда, кілька останніх очільників уряду користуються не квартирою під номером 10, а сусідньою - під номером 11. Вона знаходиться над офісом міністра фінансів і за розміром значно більша. Відповідно, і її ремонт - задоволення не дешеве.

Ще на початку весни стало відомо, що прем'єрові не вистачає грошей на ремонт резиденції. На утримання квартири з бюджету виділяється 30 тисяч фунтів на рік, це трохи більше мільйона гривень. Але ремонтні роботи обійшлися у 6 разів дорожче. Квартиру не просто підлатали, змінили усе - від шпалер і до меблів. А до процесу залучили одну із найдорожчих дизайнерок інтер'єрів

На оплату усіх забаганок грошей не вистачило. Тож Борис Джонсон з нареченою Керрі Сіммондс почали шукати інші шляхи. Зокрема, хотіли створити благодійний фонд за американським взірцем. Начебто для збереження та реставрації усього комплексу урядових приміщень. Та насамперед - щоб покрити вартість ремонту. Пресі вдалося розвідати, що перший чек за роботи оплатив спонсор Консервативної партії.

Кір Стармер, лідер опозиції у парламенті Великої Британії:

Дуже важливо отримати відповідь щодо реставрації Даунінг-стріт. Основне питання - якою була початкова домовленість і чому все так заплутано. Ми чекаємо прямолінійну відповідь, якщо її не буде - тоді прем'єрові доведеться відповідати на серйозні звинувачення.

Тепер це не просто претензії опозиції, а офіційне розслідування виборчої комісії. Вона заявила про обґрунтовані підстави підозрювати порушення. І хоча отримання пожертв законом не забороняється, політики повинні одразу ж їх декларувати. Щоби не було конфлікту інтересів. Сам прем'єр наполягає, що в решті решт за ремонт заплатив зі своєї кишені. І не уточнює чи отримував гроші від благодійників.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я особисто покрив вартість ремонту, і я гадаю, що більшість людей вважатиме це абсолютно дивним явищем. Це розслідує виборча комісія і я можу сказати їй, що усі мої дії були узгоджені з кодексом поведінки міністрів у повному обсязі.

Якщо виявиться, що глава уряду збрехав депутатам, у кріслі прем'єра йому не втриматися. За останні кілька тижнів Борис Джонсон опинився одразу у кількох політичних скандалах. Його звинувачують у зміні податкової схеми на прохання мільярдера Дайсона. А ще прем'єрові приписують слова, що "краще на вулицях будуть купи трупів, аніж відправляти країну у ще один локдаун".