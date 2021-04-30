Детская баскетбольная команда попала в ДТП: погибли пять девочек (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
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В России в ДТП с микроавтобусом погибли пять девочек. Авария произошла, в пятницу, 30 апреля, в 16:40 в Грачевском районе Ставропольского края. Об этом сообщает "Коммерсант".
В аварию попали автомобиль ВАЗ-2109, грузовой автомобиль и автобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск.
Как сообщила пресс-служба краевого ГИБДД, за несколько секунд до аварии на трассе под Ставрополем "девятка" пошла на обгон микроавтобуса, в котором ехали дети. Навстречу ей ехал КАМАЗ, гружённый асфальтом.
Водитель не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик, который после этого опрокинулся на автобус с баскетбольной командой.
В результате ДТП погибли пять девочек 2008 года рождения. Еще шестеро участников команды находятся в реанимации, двое в тяжелом состоянии. Всего пострадали 16 человек.
Погибшие девочки играли в волгоградской спортивной школе олимпийского резерва №2, в поездке их сопровождал тренер (на фото справа).
Волгоградская областная федерация баскетбола утверждает, что команда, попавшая в ДТП, была отправлена на соревнования с нарушением. По устному запрету федерации, детским спортивным командам запрещено передвигаться на маршрутках - только железнодорожным транспортом или самолетом.
Напомним, что в пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус, в котором находилось 23 человека, столкнулся с автомобилем KIA. В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки.
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