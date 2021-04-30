В п'ятницю, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував нову ціну на газ і як буду українці виживати в таких умовах.

"Як такого ринку газу в Україні немає. І, відверто кажучи, те, що сьогодні робиться всередині НАК "Нафтогазу" і як вони формують ціну, з якою виходять на населення, - це питання, яке сидить в них всередині... Навіть якщо виходити з ринкової моделі і брати 8-9 млрд газу, робити мікс і середню ціну, яка буде дешевша, якщо так сильно настоюють наші кредитори, щоб це була єдина ціна для всіх споживачів в Україні", - зазначив Пендзин.

Експерт додав: "Мене особисто як людину не цікавить ціна, якщо моїх доходів вистачає, щоб це сплачувати. Це стосується всіх питань: продовольства, комунальних послуг, ліків і всього. Найголовніше питання - підняття доходів населення. Ми маємо дуже цікаву цифру - 82 млрд грн боргів за житлово-комунальні послуги. Це із врахуванням субсидій і усіх інших речей. Дійсно, платіжка - це ж не тільки ціна газу, це - загальний обсяг споживання. Сьогодні, я думаю, люди не відчують цього (збільшення ціни газу на 1 грн - ред.), тому що рівень споживання буде низький".