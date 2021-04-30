В п'ятницю ввечері, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк розповіла про нові правила нарахування субсидій.

"Держава хоче, щоб нарахування субсидій було, перш за все, справедливим. Тому, якщо ти володієш квартирами більше ніж однією, якщо у тебе є транспортні засоби більше ніж 1, якщо в тебе є депозити, якщо ти за останні 12 місяців продавав валюту, земельні ділянки... Все це прописано в критеріях. І такі люди не будуть мати права в наступному році отримувати субсидію", - заявила депутат.

Вона додала: "Потрібно буде подавати заяву, декларувати певні речі і якщо ти не попадаєш під ті верстви населення, які потрібно захищати державою, то така субсидія не буде отримуватись. Також скасовано механізм, коли через комісії в примісцевих радах приймалось рішення про видачу субсидій. Держава буде захищати тільки тих, хто дійсно цього потребує".