Про те, що розслаблятися - зарано, свідчить і коронавірусна статистика. Україна - четверта в Європі за поширенням COVID-19. За минулу добу - вісім з половиною тисяч нових хворих. Третину з них поклали до лікарень. Одужали - 15 тисяч. 351 людина померла.

Найбільший приріст інфікованих, на сході та в центрі, у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Черкаській областях, а також у Києві. У Мінохорони здоров'я зазначають, що епідемія йде на спад. Але вже в червні чекають наступної хвилі. Тоді дадуться взнаки масові травневі гуляння.