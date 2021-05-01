COVID-19 в Україні: одужали 15 тисяч інфікованих [ Редактировать ]
Про те, що розслаблятися - зарано, свідчить і коронавірусна статистика. Україна - четверта в Європі за поширенням COVID-19. За минулу добу - вісім з половиною тисяч нових хворих. Третину з них поклали до лікарень. Одужали - 15 тисяч. 351 людина померла.
Найбільший приріст інфікованих, на сході та в центрі, у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Черкаській областях, а також у Києві. У Мінохорони здоров'я зазначають, що епідемія йде на спад. Але вже в червні чекають наступної хвилі. Тоді дадуться взнаки масові травневі гуляння.
по теме
COVID-19 статистика на сьогодні така: майже 15 тисяч нових випадків інфікування. ПЛР-тестів при цьому зробили більше ніж ста п'яти тисячам українців. Одужали майже 10 тисяч. Померли 440 людей
17 479 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 438 людей
7 856 нових випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 287 пацієнтів померли, понад 5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях
Одужали - понад 18 тисяч. Найбільше нових випадків на Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я
Одужали - понад 18 тисяч. Найбільше нових випадків на Харківщині, Дніпропетровщині та в Києві, - повідомили у МОЗ