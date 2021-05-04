За кілька годин поліцейські вийшли на ймовірного злочинця

У Харкові за добу розкрили резонансне вбивство. Напередодні в одній з квартир знайшли мертвими пару: 29-річного чоловіка та його 23-річну подругу - обоє з численними колото-різаними ранами.

Уже за кілька годин поліцейські вийшли на ймовірного злочинця - ним виявився 22-річний знайомий жертв. За однією з версій, злочин він скоїв через ревнощі. У нього вдома знайшли закривавлений одяг.

Чоловікові загрожує 15 років ув'язнення або довічне.