Поліцейські Харкова за добу розкрили резонансне вбивство [ Редактировать ]
У Харкові за добу розкрили резонансне вбивство. Напередодні в одній з квартир знайшли мертвими пару: 29-річного чоловіка та його 23-річну подругу - обоє з численними колото-різаними ранами.
Уже за кілька годин поліцейські вийшли на ймовірного злочинця - ним виявився 22-річний знайомий жертв. За однією з версій, злочин він скоїв через ревнощі. У нього вдома знайшли закривавлений одяг.
Чоловікові загрожує 15 років ув'язнення або довічне.
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