Всемирная организация здравоохранения приняла вакцину от китайской компании Sinopharm для экстренного использования. Препарат рекомендуется для иммунизации пациентов старше 18 лет. Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Таким образом вакцина стала шестой по счету, которая была одобрена для использования Организацией. Также препарат прошел все возможные исследования на безопасность и качество.

Сегодня во второй половине дня ВОЗ одобрила использование вакцины Sinopharm Beijing от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества.

Отмечается, что такое решение расширит список вакцин, которые могут поставляться, благодаря инициативе COVAX. К тому же решение ВОЗ ускорит получение разрешений национальными регулирующими органами. В настоящее время в мире наблюдается недостаток вакцин для полного преодоления коронавирусной инфекции.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Moderna. Таким образом, это пятая вакцина, которая получила одобрение организации. Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины от Pfizer / BioNTech, Janssen.

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