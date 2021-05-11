На Донбасі СБУ затримали розвідника бойовиків [ Редактировать ]
На Донбасі поблизу лінії вогню СБУ затримали розвідника бойовиків. За попередньою інформацією, він мав дізнатися розташування та обсяг сил українських військових.
Оперативники встановили, що ворог родом із Горлівки. З 2016 року перебуває у лавах бойовиків як старший розвідник та помічник гранатометника. Тепер зловмисник під вартою, йому світить до 15 років ув'язнення.
по теме
У другий день Великодніх свят бойовики щонайменше тричі обстрілювали українські позиції на східному фронті. Поблизу Пісків і Луганського, що на Донеччині, - зі стрілецької зброї
Неподалік Троїцького бойовики атакували із заборонених мінометів 120 калібру, а біля Авдіївки відкривали вогонь із підствольних гранатометів
Бойових втрат серед наших захисників немає. Минулої доби незаконні збройні формування один раз порушили режим тиші, відкривши вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки
Один - унаслідок ворожого обстрілу, інший зазнав смертельного кульового поранення. Ще одного військового поранено осколками
Ще один військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Напередодні супротивник шість разів порушив режим тиші. Бив із мінометів 82 калібру