На сході Китаю понад тиждень намагаються схопити леопарда [ Редактировать ]
Схопити леопарада-втікача вже понад тиждень намагаються на сході Китаю. Ще 1 травня з сафарі-парку в місті Хан-чжоу втекли три леопарди. Двох вдалося спіймати минулої суботи. Проте, ще один залишається на волі. Увесь цей час зоопарк про інцидент не розголошував, допоки велику кішку не побачили місцеві.
Після розголосу, тамтешня влада попросила людей бути обачними. Поліція почала розслідування інциденту, кількох співробітників зоопарку вже затримали.
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