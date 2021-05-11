На Донбасі поблизу лінії вогню СБУ затримали розвідника бойовиків. За попередньою інформацією, він мав дізнатися розташування та обсяг сил українських військових.

Оперативники встановили, що чоловік родом із Горлівки. З 2016 року перебуває у лавах бойовиків як старший розвідник та помічник гранатометника. Тепер зловмисник під вартою, йому світить до 15 років ув'язнення.