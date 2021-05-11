Служба безпеки України затримала розвідника бойовиків [ Редактировать ]
На Донбасі поблизу лінії вогню СБУ затримали розвідника бойовиків. За попередньою інформацією, він мав дізнатися розташування та обсяг сил українських військових.
Оперативники встановили, що чоловік родом із Горлівки. З 2016 року перебуває у лавах бойовиків як старший розвідник та помічник гранатометника. Тепер зловмисник під вартою, йому світить до 15 років ув'язнення.
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