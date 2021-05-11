Индийские правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались продать через интернет семь килограммов высокорадиоактивного урана.

Страшный инцидент случился в центральном штате центральном штате Махараштра. Стоимость изъятого металла, по оценкам экспертов, составляет 2,9 миллиона долларов. Известно, что в Центре атомных исследований в Мумбаи, изъятый ​​материал радиоактивен и опасен для жизни людей.

Отмечается, что в настоящее время ведется расследование, в ходе которого нужно понять, где задержанные взяли радиоактивный металл и кому намеревались его продать.

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Кроме того, исследователи Колумбийского университета назвали самое радиоактивное место на Земле. Анализу подверглись образцы почвы с 11 островов на четырех атоллах, результаты разнятся от места к месту, Анализ в плодах деревьев в районе кратера, появившегося после испытания "Кастл Браво".

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