Масова загибель і дивовижне воскресіння. На Закарпатті скандал через бджіл. Вісім мільйонів комах загинули під час транспортування машиною "Укрпошти".

Пасічники тепер вимагають відшкодувати їм збитки. А на пошті здивували заявою, що мертві бджоли... ожили.

Михайло Ломага, пасічник:

Це ящичок, стандартний ящичок, який кожен придбає для себе, для того, щоб відправити бджоли. Приходить на пасіку, бере рамочку, упаковує її акуратненько у фіксатори, повністю рамочка обсядена бджолами і він вміщає другу.

У таких бджолопакетах Михайло відправляє "Укрпоштою" сім'ї карпатських бджіл. Більше ніж 30 років чоловік займається їх розведенням. Пакети з комахами долали тисячі кілометрів Україною чи за її межами - і завжди без проблем. Та остання подорож для одинадцяти бджолиних сімей стала фатальною.

Михайло Ломага, пасічник:

Так задушити бджолу за дві години - зварити її, можна сказати. І сказати нам, що бджоли, ваші бджоли мертві, не гудуть.

Загалом загинуло близько восьми мільйонів комах, які належали різним пасічникам. Більш як 300 бджолопакетів завантажили до обіду у місцевому відділені "Укрпошти" в Іршаві до однієї машини. А вже за дві години господарі бджіл самі поїхали в Ужгород. Бо їм зателефонували й сказали, що комахи розлетілися.

Сергій Чоповдя, пасічник:

Бджолопакети, які мали стояти рівно так, були перекинуті догори ногами, один бджолопакет розбився. Ми почали вигружати ці бджолопакети й побачили, що там картина була сумна - всі бджоли запарилися.

Пасічники вважають, що бджоли задихнулися, бо працівники пошти перевантажили машину. В "Укрпошті" те, що сталося, пояснили форс-мажорними обставинами. На наш електронний лист відповіли, що, мовляв, "такий інцидент стався вперше - через різке підвищення температури до +27 градусів. А бджіл перевозили за всіма правилами". Доки ж Закарпатська дирекція Укрпошти з'ясовує деталі інциденту, пасічники у відчаї. Кажуть, 8 мільйонів бджіл - це майже пів мільйона гривень і рік роботи на пасіці.

Марія Лендель, пасічниця:

Я працювала зі своїм чоловіком один рік, щоб з минулого року, цього року весною відправити людині бджолопакет. Ми вкладаємо і душу і тіло тут.

"Укрпошта" на своєму сайті написала, що мертві бджоли... почали оживати. Ще й відео виклали. Мовляв, у 118 ящиках з 300 - комахи живі.

Пасічники чекають акти перевірки вантажу, щоб написати заяви на відшкодування. І сподіваються на справедливе розслідування та вирішення справи. Інакше, кажуть, підуть до суду.