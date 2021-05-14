Скандальне перевезення: на "Укрпошті" воскресли мертві бджоли [ Редактировать ]
Масова загибель і дивовижне воскресіння. На Закарпатті скандал через бджіл. Вісім мільйонів комах загинули під час транспортування машиною "Укрпошти".
Пасічники тепер вимагають відшкодувати їм збитки. А на пошті здивували заявою, що мертві бджоли... ожили.
Михайло Ломага, пасічник:
Це ящичок, стандартний ящичок, який кожен придбає для себе, для того, щоб відправити бджоли. Приходить на пасіку, бере рамочку, упаковує її акуратненько у фіксатори, повністю рамочка обсядена бджолами і він вміщає другу.
У таких бджолопакетах Михайло відправляє "Укрпоштою" сім'ї карпатських бджіл. Більше ніж 30 років чоловік займається їх розведенням. Пакети з комахами долали тисячі кілометрів Україною чи за її межами - і завжди без проблем. Та остання подорож для одинадцяти бджолиних сімей стала фатальною.
Михайло Ломага, пасічник:
Так задушити бджолу за дві години - зварити її, можна сказати. І сказати нам, що бджоли, ваші бджоли мертві, не гудуть.
Загалом загинуло близько восьми мільйонів комах, які належали різним пасічникам. Більш як 300 бджолопакетів завантажили до обіду у місцевому відділені "Укрпошти" в Іршаві до однієї машини. А вже за дві години господарі бджіл самі поїхали в Ужгород. Бо їм зателефонували й сказали, що комахи розлетілися.
Сергій Чоповдя, пасічник:
Бджолопакети, які мали стояти рівно так, були перекинуті догори ногами, один бджолопакет розбився. Ми почали вигружати ці бджолопакети й побачили, що там картина була сумна - всі бджоли запарилися.
Пасічники вважають, що бджоли задихнулися, бо працівники пошти перевантажили машину. В "Укрпошті" те, що сталося, пояснили форс-мажорними обставинами. На наш електронний лист відповіли, що, мовляв, "такий інцидент стався вперше - через різке підвищення температури до +27 градусів. А бджіл перевозили за всіма правилами". Доки ж Закарпатська дирекція Укрпошти з'ясовує деталі інциденту, пасічники у відчаї. Кажуть, 8 мільйонів бджіл - це майже пів мільйона гривень і рік роботи на пасіці.
Марія Лендель, пасічниця:
Я працювала зі своїм чоловіком один рік, щоб з минулого року, цього року весною відправити людині бджолопакет. Ми вкладаємо і душу і тіло тут.
"Укрпошта" на своєму сайті написала, що мертві бджоли... почали оживати. Ще й відео виклали. Мовляв, у 118 ящиках з 300 - комахи живі.
Пасічники чекають акти перевірки вантажу, щоб написати заяви на відшкодування. І сподіваються на справедливе розслідування та вирішення справи. Інакше, кажуть, підуть до суду.
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