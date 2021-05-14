Прокуратура вимагала арешт на два місяці із заставою у 300 мільйонів гривень

Уже з браслетом. На нардепа Віктора Медведчука напередодні пізно ввечері представники Нацполіції одягли електронний засіб контролю.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Нагадаю, у четвер Печерський райсуд Києва обирав політику міру запобіжного заходу. Прокуратура вимагала - арешт на два місяці із заставою у 300 мільйонів гривень.

Та суддя призначив Медведчуку цілодобовий домашній арешт. До 9 липня. Чи подаватимуть апеляцію на це рішення - поки не вирішило ані обвинувачення, ані захист. Прокуратура підозрює нардепа у державній зраді. Медведчук всі звинувачення відкидає.