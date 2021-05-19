У Черкасах помер хлопчик, який отримав поранення в тирі [ Редактировать ]
У Черкасах, після коми, помер 14-річний Артем Попов. Місяць тому хлопець зазнав кульового поранення в голову у тирі дитячої спорт-школи.
Як сталася трагедія - і досі невідомо, адже підліток перебував у приміщенні сам тренер у цей час вийшов із тиру. Одна з версій слідства - необережне поводження зі зброєю, Артем міг вистрелити в себе сам.
На період розслідування тренера усунули з посади, нині він перебуває під домашнім арештом.
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