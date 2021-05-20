На Донбасі противник порушив режим припинення вогню [ Редактировать ]
На Сході України 2 порушення режиму припинення вогню. Біля Талаківки противник атакував українські укріплення з підствольних гранатометів, а поблизу Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат унаслідок обстрілів немає.
Про дії незаконних збройних формувань - українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
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