70 років тому село затопили, щоб створити водосховище

Ціле село виринуло з озера в Італії. Поселення колись мало назву Курон. У ньому проживало близько тисячі людей. 70 років тому його затопили, щоб створити водосховище.

Над поверхнею виднілася лише церковна вежа XIV століття. Цьогоріч на штучному озері проводили ремонтні роботи. Його осушили і знайшли понад 160 будинків. Зараз туди знову починають запускати воду.