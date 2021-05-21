В Італії село винирнуло з озера [ Редактировать ]
Ціле село виринуло з озера в Італії. Поселення колись мало назву Курон. У ньому проживало близько тисячі людей. 70 років тому його затопили, щоб створити водосховище.
Над поверхнею виднілася лише церковна вежа XIV століття. Цьогоріч на штучному озері проводили ремонтні роботи. Його осушили і знайшли понад 160 будинків. Зараз туди знову починають запускати воду.
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