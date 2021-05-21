Україна отримає 34 млн вакцин проти коронавірусу - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
63% українців хочуть щепитися проти коронавірусу. Про це заявив Денис Шмигаль. Каже: такі дані квітневого опитування він ЮНІСЕФ. За словами прем'єр-міністра, план вакцинувати якнайбільше громадян до кінця року готові виконати.
Очільник Кабміну стверджує, що Україна вже домовилась про постачання 34 мільйонів доз вакцин від різних виробників. Ще 8 мільйонів надійде за ініціативою Ковакс. Усіх охочих обіцяють імунізувати безкоштовно.
Загалом Україна отримає 21 мільйон доз препарату від "Пфайзер", 10 мільйонів "Новаваксу", стільки ж від "Астразенеки", і майже два мільйони - "Сіноваку".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Дякуємо народним депутатам за виділення достатньої кількості коштів, а саме 10 мільярдів гривень з державного бюджету. Є угода зі світовим банком окрім цього на 90 мільйонів доларів США, з яких буде частина витрачена на закупівлю вакцин. Ще 50 мільйонів євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку для того, аби провести вакцинацію в державі.
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