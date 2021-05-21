Генеральний директор BioNTech розповів про ефективність вакцини [ Редактировать ]
Вакцина "Пфайзер-Байонтек" ефективна проти індійського штаму коронавірусу на 70-75 відсотків. Про це повідомив гендиректор "Байонтека" Угур Шахін. Таких висновків за підсумками дослідження дійшли й у Нью-Йоркському університеті. За словами дослідників, хоча проти індійської мутації препарат виробляє менше антитіл, однак залишається дієвим.
Угур Шахін, генеральний директор BioNTech:
Ми досі досліджуємо індійський штам коронавірусу. Попри те, що він мутує, ми впевнені, що наша вакцина ефективна й добре протидіє індійському варіанту.
по теме
Чи погоджуються безпритульні на пропозицію медиків і яким препаратом їх щеплюють?
До яких хитрощів вдаються німці заради ін'єкції, чому за це досі не штрафують? І який новий термін з'явився у німецькій мові на хвилі вакцинного ажіотажу?
Отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація з сімейним лікарем, чи ні
В уряді назвали дату запуску "ковідних сертифікатів" в Україні? Коли і як можна буде їх отримати?7
Ризик чи шанс запобігти важкому перебігу хвороби? Попри те, що дослідження свідчать: жінки при надії гірше переносять ковід, не всі країни рекомендують щеплення вагітним