Вакцина "Пфайзер-Байонтек" ефективна проти індійського штаму коронавірусу на 70-75 відсотків. Про це повідомив гендиректор "Байонтека" Угур Шахін. Таких висновків за підсумками дослідження дійшли й у Нью-Йоркському університеті. За словами дослідників, хоча проти індійської мутації препарат виробляє менше антитіл, однак залишається дієвим.

Угур Шахін, генеральний директор BioNTech: