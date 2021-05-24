Троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко захворіли ще у листопаді 2019

Походження коронавірусу - досі достеменно невідоме. Нові дані публікує видання The Wall Street Journal. Журналісти отримали копію звіту американської розвідки. У ньому сказано, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко захворіли ще у листопаді 2019, до офіційного оголошення епідемії.

Науковці працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів і мали симптоми хвороби, схожої на ковід. Утім директор інституту спростував цю інформацію.

А міжнародна комісія під егідою ВООЗ після інспекції на початку року також відкинула імовірність витоку збудника з лабораторії.