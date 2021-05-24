Розвідка США не з'ясувала походження коронавірусу - ЗМІ [ Редактировать ]
Походження коронавірусу - досі достеменно невідоме. Нові дані публікує видання The Wall Street Journal. Журналісти отримали копію звіту американської розвідки. У ньому сказано, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко захворіли ще у листопаді 2019, до офіційного оголошення епідемії.
Науковці працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів і мали симптоми хвороби, схожої на ковід. Утім директор інституту спростував цю інформацію.
А міжнародна комісія під егідою ВООЗ після інспекції на початку року також відкинула імовірність витоку збудника з лабораторії.
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