Вакцини "Астразенека" та "Пфайзер" - ефективні проти нових мутацій коронавірусу. Зокрема, індійського та британського штамів. Такі результати дослідження британських науковців.

Утім в Англії зафіксували нову "потрійну мутацію" інфекції. З подробицями з Лондона - Світлана Чернецька.

Це кілометрова черга людей, охочих терміново вакцинуватися. У англійському місті Болтон саме вирує індійська мутація коронавірусу. На даний момент її вважають найнебезпечнішою у світі.

Цей варіант легше передається від людини до людини, і вже спричинив катастрофічну ситуацію на своїй батьківщині - в Індії. У Великій Британії ж цей штам стає домінантним на більшій частині території.

Гелег Волл, голова служби охорони здоров'я Болтона:

Ми швидкими темпами збільшуємо масштаби вакцинації в Болтоні. Тепер отримати щеплення можна не лише в аптеках чи поліклініках, але й ось як тут - у спеціальному автобусі. Ми також обладнали спеціальні намети та шатра в районах, де фіксують спалахи інфікування.

Останні дослідження показали, що обидві вакцини, які найчастіше використовують у Великій Британії - ефективні проти індійської мутації. Ідеться про "Пфайзер" та "Астразенеку".

Найвищий рівень захисту досягається після отримання другого щеплення. А от після першої дози - дієвість обох препаратів становить лише 33 відсотка. Кращий результат вакцин в боротьбі з британським штамом - 50% вже після першого щеплення. Крім того, і "Астразенека", і "Пфайзер" забезпечують легший перебіг Ковіду та знижують смертність.

Сум'я Свамінатан, головний науковець Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми знаємо, що вакцини працюють, діагностика працює, таке ж лікування, яке ми використовуємо при інших штамах - працює, отже немає необхідності щось змінювати. Люди повинні записуватися на вакцинацію і щеплюватися будь-яким препаратом, який їм пропонують.

Але щойно вивчили новий індійський варіант коронавірусу, як з'явився новий загрозливий штам. Це потрійна мутація, яку вперше зафіксували у англійському Йоркширі. Вона має незвичайну комбінацію генів і цілком може стати новою загрозою. Наразі виявлено лише 49 випадків ураження. А особливості нового штаму вивчають науковці.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ми спостерігаємо за новим штамом у Йоркширі, поки що невелика кількість випадків. І наразі у нас немає додаткової інформації щодо того, чи є він більш небезпечним і чи передається швидше.

За поведінкою нового штаму слідкують із квітня. І поки немає доказів, що він призводить до серйозніших наслідків хвороби. Але природа мутацій дає підстави вважати, що він теж швидше поширюється серед людей.