Що не місяць, то зміни! Кабмін знову ухвалив нову форму отримання субсидій. До слова, попередня набрала чинності лише п'ятого травня. Хоча посадовці змінили її не суттєво, а окремі правки навіть спрощують процедуру отримання держаної допомоги, люди геть заплуталися. Станіслав Кухарчук з'ясував останні деталі нововведень.

Одні приходять, інші - йдуть. У Черкаському управлінні соцзахисту - нескінченний потік людей. Переважна більшість з'ясовує нові правила оформлення субсидії.

Коли на субсидію? Ви хочете до інспектора записатися? - Нє.

За останній місяць правила вже двічі змінювалися. Перша постанова Кабміну набула чинності п'ятого травня - вона передбачала особисту присутність при заповненні декларацій. Та от нових бланків під нову постанову уряд тоді не затвердив, розповідає Іван Шишак. За минулий місяць чоловік субсидії не отримав, адже просто не міг її оформити, тому за комуналку був змушений заплатити зі своєї пенсії.

Іван Шишак, житель Черкас:

Бо я свої гроші вніс, може заплатять за квітень мені коло півтори, не буду брехать.

І таких субсидіантів тільки в Черкасах понад 30 тисяч. Бланки декларацій під нову постанову нарешті з'явились, а разом із ними - й чергові зміни при оформленні субсидій. Вони набули чинності 21 травня. Ці перегони з нововведеннями геть заплутали людей, більшість не знає, що робити далі!?

Скільки осіб у вас прописано і проживає? Немає у вас додаткового житла?

Працівниця управління соцзахисту Аліна Бірюкова не випускає телефон з рук. Дівчина розповідає - чинні правила вже не передбачають особистого звернення - перерахунок субсидій для більшості, як і раніше, відбуватиметься в автоматичному режимі. Та люди все одно розгублені.

Аліна Бірюкова, працівниця громадської приймальні:

Є багато нюансів тому люди звертаються, запитують - ми з'єднуємо зі спеціалістами.

Чинні правила оформлення й перерахунку субсидій майже не відрізняються від затверджених п'ятого травня. Графіки відмовити можуть, якщо отримувач, члени родини або будь-хто із зареєстрованих у помешканні впродовж року зробив покупку, дорожчу за 50 тисяч гривень, має на банківському рахунку понад 100 тисяч гривень, або ж купив іноземної валюти на 50 тисяч гривень.

Також площа квартири отримувача не має перевищувати ста тридцяти квадратних метрів, для будинку - 230. Відмовлять у субсидії і боржникам з аліментів та комунальних послуг. До того ж, деяким категоріям отримувачів усе-таки доведеться звернутися в соцзахист особисто.

Катерина Бінусова, заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради:

Особам, у кого рідні зняті з платежів, про кого ми тільки казали, у кого є договори оренди і внутрішньо-переміщені особи, у кого були заключені договори оренди і ми призначали субсидію, а також особам у яких відбулися якісь зміни. Тобто, хтось щось придбав, купив.

Також у соцзахист мають з'явитися отримувачі субсидій, яким вона нараховувалась у безготівковій формі. А щодо квітневої затримки виплат, посадовці просять не панікувати. Кажуть - заборгованість за комуналку за цей період на оформлення субсидії не вплине.