У матерів відібрали пільги, а виплати при народженні дитини фактично не індексуються

Вивести країну з демографічної кризи закликали владу представниці Національної платформи "Жінки за Мир". Оперують статистикою. Кажуть, смертність удвічі перевищує народжуваність. І виною цьому - політика країни.

За словами ініціаторів платформи, з 2014 року в країні деформована система держзахисту материнства. У матерів відібрали пільги, а виплати при народженні дитини фактично не індексуються.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":