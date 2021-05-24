Платформа "Жінки за Мир" ініціювала марафон підтримки дитинства і материнства [ Редактировать ]
Вивести країну з демографічної кризи закликали владу представниці Національної платформи "Жінки за Мир". Оперують статистикою. Кажуть, смертність удвічі перевищує народжуваність. І виною цьому - політика країни.
За словами ініціаторів платформи, з 2014 року в країні деформована система держзахисту материнства. У матерів відібрали пільги, а виплати при народженні дитини фактично не індексуються.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Первой задачей, которую должна решить любая власть в нашей стране - это чтобы у нас рожали детей, чтобы дети чувствовали себя защищенными, а молодежь была уверенна в завтрашнем дне и никуда не уезжали. И поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем масштабный марафон поддержки детства и материнства по всем городам и областям Украины.
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