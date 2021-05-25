Ціна на землю зросте щонайменше вдвічі, а місцеві бюджети від управління земельними ресурсами збагатіють на 12 мільярдів гривень, - такі прогнози на перші роки роботи ринку землі дав Денис Шмигаль. Прем'єр обґрунтував прогноз тим, що, мовляв, останні 20 років українці, які мають у власності землю, не могли законно її продати, а також не отримували справедливої орендної платні, яка в Україні у декілька разів нижча, ніж у сусідніх країнах Європи.

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8,5 мільярдів гривень державної допомоги аграріям планують закласти в бюджет на наступний рік, - про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький. За його словами, землевласники мають право отримати до одного відсотка аграрного ВВП, тобто 8,5 мільярдів гривень. Тож наразі таку пропозицію подали до Бюджетної декларації на 2022 рік. Державна допомога передбачає розвиток фермерських господарств, тваринництва та садівництва, дешевшу техніку та кредити. А також гранти на розвиток державних меліоративних систем. Очікується, що за цими програмами допомогу отримають близько дев'яти тисяч аграрних підприємств.

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Цього року очікують зростання урожаю зернових та олійних культур приблизно на 15%. Мінагрополітики прогнозує у 2021 році - рекордний урожай в 100 млн тонн. Такі цифри озвучив глава відомства Роман Лещенко на форумі "Україна 30". Минулого року урожай олійних і зернових культур склав 84 мільйони 200 тисяч тонн.

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Елітних автівок тепер побільшає. Авто середнього класу хочуть оподатковувати як розкіш. "Розкішшю" пропонують вважати автівки дорожчі за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Усе через податкову реформу, яку підтримав Кабмін 12 травня. Якщо ж її ухвалять, то 25 тисяч гривень на рік доведеться сплачувати власникам нових Toyota RAV4, Ford Kuga, або Honda CR-V - популярних серед українців моделей середнього класу.

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"Укравтодор" до 1 червня тимчасово обмежує рух транспорту на трасах "Київ - Чоп" та "Київ - Одеса" при в'їзді до столиці. Про це повідомила пресслужба агентства. Зокрема, на дорозі "Київ - Чоп" - 21-й кілометр, поблизу Стоянки. На трасі "Київ - Одеса" - 15-й кілометр, неподалік Чабанів. Наразі там проводять ремонтні роботи.