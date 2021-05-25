У Вінниці п’яна водійка "знесла" на тротуарі дитину [ Редактировать ]
У Вінниці водійка на позашляховику не впоралася з керуванням і збила дитину. Жінка була напідпитку. Перед тим вона на шаленій швидкості знесла бетонний паркан - удар був настільки потужний, що машину відкинуло на тротуар. Постраждав тринадцятирічний хлопчик. З травмою голови і численними переломами рук і ніг його ушпиталили. Стан підлітка тяжкий, медики жодних прогнозів не дають.
Водійка ж не постраждала. Після аварії жінка заледве трималася на ногах, рівень алкоголю в її організмі перевищував норму в 16 разів і дорівнював більш як пляшці горілки! Винуватиці оголосили про підозру. До обрання запобіжного заходу вона перебуватиме в СІЗО.
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