Відрізані від цивілізації: чому жителі Закарпаття потерпають від бездоріжжя [ Редактировать ]
Десять кілометрів випробувань. Дорога до селища Вишкова на Закарпатті більше нагадує смугу перешкод з суцільними ямами. Подекуди від асфальту й сліду не лишилося. І це при тому, що район популярний серед туристів. Чи є шанси, що трасу відремонтують?
Аніта із селища Вишкова показує вікно у своїй спальні. Кілька тижнів тому, - каже, - прокинулася від дивного звуку. Виявилося - це тріснула шибка.
Аніта Гецо, жителька Вишкова:
Машина проїхала та й нараз, і там - з цього боку, і з верху до низу впало все так, що там лишилося - лиш метелик.
Камінь у вікно Аніти вилетів з-під коліс машини, що їхала дорогою. Шлях - під самісінькими вікнами - в аварійному стані.
Марта та Аніта Гецо, жительки Вишкова:
Ходили на мітинги на сільраду. Ніхто не журиться нашими дорогами. Вже і з велосипедом не можна. Проїхались ми з малим раз, другий - впали.
Водії кажуть: дорога з вибоїнами розтягнулася щонайменше на кілометрів десять. Іван з Ужгорода за кермом понад тридцять років. У Вишкові нині проїздом, прямує в сусідню Яблунівку. Підвозить чоловік і нас.
Іван Боринський, водій, житель Ужгорода:
Як перевізники витримують це - не зрозуміло. Треба їхати по тротуару, тому що нема де їхати, дороги нема.
І з кожним метром дорога стає дедалі гіршою. Таких ям на дорозі ми не бачили давно. Глибина цієї вибоїни - більше ніж 10 сантиметрів.
Водії кажуть: ремонтують свої автівки мало не щотижня.
Василь Лехман, житель Вишкова:
Місяць їду - треба все робити - всю ходову, всю! Жах! Тут такі ями до коліна, як не ламатися. А тут живу - мушу їхати.
Відновити дорогу обіцяли ще кілька років тому, - кажуть у селищній раді. І кошторис склали, й тендер оголосили. Та коштів так і не знайшли.
Ярослав Гайович Вишківський, селищний голова:
У 2018 році у липні був проведений тендер на виконання цих робіт і вартість цих доріг по тим цінам 2018 року складає 45 млн.
Дорога на балансі обласної служби автомобільних доріг. Цього року чиновники вже приїздили в селище і шлях обстежували.
Владислав Данило, директор ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":
Найближчим часом там за можливості буде проведений ямковий ремонт, але дана ділянка дороги фактично вона включена в проєкт великого будівництва, "Мале карпатське коло".
Хустський район - туристичний. І від якості доріг, кажуть люди, напряму залежить їхній добробут.
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