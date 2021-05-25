Десять кілометрів випробувань. Дорога до селища Вишкова на Закарпатті більше нагадує смугу перешкод з суцільними ямами. Подекуди від асфальту й сліду не лишилося. І це при тому, що район популярний серед туристів. Чи є шанси, що трасу відремонтують?

Аніта із селища Вишкова показує вікно у своїй спальні. Кілька тижнів тому, - каже, - прокинулася від дивного звуку. Виявилося - це тріснула шибка.

Аніта Гецо, жителька Вишкова:

Машина проїхала та й нараз, і там - з цього боку, і з верху до низу впало все так, що там лишилося - лиш метелик.

Камінь у вікно Аніти вилетів з-під коліс машини, що їхала дорогою. Шлях - під самісінькими вікнами - в аварійному стані.

Марта та Аніта Гецо, жительки Вишкова:

Ходили на мітинги на сільраду. Ніхто не журиться нашими дорогами. Вже і з велосипедом не можна. Проїхались ми з малим раз, другий - впали.

Водії кажуть: дорога з вибоїнами розтягнулася щонайменше на кілометрів десять. Іван з Ужгорода за кермом понад тридцять років. У Вишкові нині проїздом, прямує в сусідню Яблунівку. Підвозить чоловік і нас.

Іван Боринський, водій, житель Ужгорода:

Як перевізники витримують це - не зрозуміло. Треба їхати по тротуару, тому що нема де їхати, дороги нема.

І з кожним метром дорога стає дедалі гіршою. Таких ям на дорозі ми не бачили давно. Глибина цієї вибоїни - більше ніж 10 сантиметрів.

Водії кажуть: ремонтують свої автівки мало не щотижня.

Василь Лехман, житель Вишкова:

Місяць їду - треба все робити - всю ходову, всю! Жах! Тут такі ями до коліна, як не ламатися. А тут живу - мушу їхати.

Відновити дорогу обіцяли ще кілька років тому, - кажуть у селищній раді. І кошторис склали, й тендер оголосили. Та коштів так і не знайшли.

Ярослав Гайович Вишківський, селищний голова:

У 2018 році у липні був проведений тендер на виконання цих робіт і вартість цих доріг по тим цінам 2018 року складає 45 млн.

Дорога на балансі обласної служби автомобільних доріг. Цього року чиновники вже приїздили в селище і шлях обстежували.

Владислав Данило, директор ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":

Найближчим часом там за можливості буде проведений ямковий ремонт, але дана ділянка дороги фактично вона включена в проєкт великого будівництва, "Мале карпатське коло".

Хустський район - туристичний. І від якості доріг, кажуть люди, напряму залежить їхній добробут.