Литва, Польща і Словаччина закрили небо для "Белавіа" [ Редактировать ]
Литва, Польща і Словаччина закрили своє небо для білоруського національного перевізника. Раніше польоти "Белавіа" заборонили ще з десяток країн Європи і Сингапур. Це відповідь на затримання літака рейсу Афіни-Вільнюс та арешт білоруського журналіста Романа Протасевича і його подруги.
Євросоюз і Сполучені Штати вимагають від режиму Лукашенка звільнити всіх політв'язнів і обіцяють нові санкції. Утім білоруські опозиціонери вважають, що розширені обмеження не зарадять.
Степан Путило, редактор телеграм-канала Nexta:
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что помощи международного сообщества недостаточно, потому что режим не боится этих санкций. Некоторые люди негодуют из-за отмены полетов, но многие понимают, что это нужно для того, чтобы сдержать этот режим, превентивно заставить его задуматься. И режим уже сейчас задумывается, пропагандистские каналы в истерике, они не думали, что это вызовет такой скандал.
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Окремі авіакомпанії вже почали літати в обхід Білорусі. Кілька таких рейсів здійснила латвійська авіакомпанія Airbaltic, а також угорська Wizz Air. А Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян покинути територію Білорусі, поки це можливо