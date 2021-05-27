Из-за увлечения популистскими лозунгами Украина попала в ловушку, которая может стоить ей промышленного потенциала. Это произошло сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №1402-ІХ и №1403-ІХ, позволяющие льготно растамаживать так называемые "евробляхи".

Как проанализировал ведущий портал об экологии и экологической политике в Украине "ЭкоПолитика", Законы разрешают ввозить автомобили данной категории с двигателями, соответствующими стандарту "Евро-2" (был заменен в 1999 году на "Евро-2"), что крайне негативно отразится на состоянии загрязнения окружающей среды.

По данным "ЭкоПолитики", выбросы вредных веществ и парниковых газов от автомобильного транспорта, по состоянию на 2014 год, были соизмеримы с выбросами от промышленных предприятий - 1,8 млн тонн к 2,85 млн тонн соответственно. После того, как в Украину хлынули "евробляхи", с 2015 года, данные по выбросам от автотранспорта перестали фиксироваться, но ясно, что доля автотранспорта в загрязнении окружающей среды увеличилась. Только в 2020 году в Украину было завезено более 1 млн старых европейских автомобилей, от необходимости утилизации которых избавилась Польша и Литва.

При этом украинское правительство декларирует переход к низкоуглеродной экономике и берет на себя международное обязательство сократить выбросы парниковых газов на 65% до 2030 года. И эту амбициозную цель, судя по всему, должны будут достигать промышленные предприятия - вкладывая деньги в декарбонизацию производства - в то время, как правительство заваливает дороги дымящим автомобильным сэконд-хендом. Такую гонку с еврохламом выдержат не все.