Японія отримає 100 мільйонів доз вакцини від Євросоюзу [ Редактировать ]
Євросоюз спорядив до Японії 100 мільйонів доз вакцини. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Євросоюзі кажуть - у такий спосіб хочуть підтримати рішення Японії прийняти Ігри в Токіо цього літа у безпечному форматі.
Олімпійські ігри в Японії через пандемію перенесли на рік. Вони відбудуться від 23 липня по 8 серпня. Їх проведуть без іноземних уболівальників.
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