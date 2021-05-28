Колишній поліцейський відділок у Лондоні перетворили на музей. У будівлі на вулиці Боу Стрит у середині 18 століття з'явилася перша в місті професійна поліція. Згодом там заснували також мировий суд. У ньому, зокрема, розглядали справи письменника Оскара Вайлда і чилійського диктатора Аугусто Піночета. Тепер відвідувачі музею можуть дізнатися, як працювали лондонські поліцейські в різні роки.

Джен Кавано, кураторка музею: