У Лондоні поліцейський відділок перетворили на музей [ Редактировать ]
Колишній поліцейський відділок у Лондоні перетворили на музей. У будівлі на вулиці Боу Стрит у середині 18 століття з'явилася перша в місті професійна поліція. Згодом там заснували також мировий суд. У ньому, зокрема, розглядали справи письменника Оскара Вайлда і чилійського диктатора Аугусто Піночета. Тепер відвідувачі музею можуть дізнатися, як працювали лондонські поліцейські в різні роки.
Джен Кавано, кураторка музею:
Люди сприймають роботу поліції як належне. Насправді навіть 20 років тому все було зовсім по-іншому, не кажучи вже про 18-19 століття. Ми прагнемо оживити історію Лондона й цю знамениту будівлю. Показати, як працювала поліція району Ковент-гарден, занурити наших гостей у атмосферу старовини.
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