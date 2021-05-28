Одесский футбольный клуб "Черноморец" и ривненский "Верес" перешли в Премьер-лигу по результатам сезона Первой лиги. Об этом свидетельствует турнирная таблица Первой лиги.

Таким образом, "Верес" смог выбить себе путевкув УПЛ, благодаря тому, что "Агробизнес" в 28-м туре уступил "ВПК-Агро". В настоящее время "Агробизнес" отстает на 8 очков от лидеров за два матча до конца сезона. При этом у ривненского клуба есть в запасе еще один поединок.

Отмечается, что "Черноморец" вышел в украинскую Премьер-лигу, благодаря тому, что обошел ФК "Металлист-1925", который находится на третьем месте. Последнее место в Премьер-лиге должно достаться победителю треугольника "Металлист-1925", "Агробизнес" и "Николаев". Известно, что сезон Первой лиги завершается 12 июня 2021 года.

Читайте также, Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу должен начаться 24 июля. Сейчас относительно старта нового сезона сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом.

Кроме того, львовский футбольный клуб "Карпаты" требует от руководства Украинской премьер-лиги выплатить 400 тысяч гривен в качестве выплат солидарности УЕФА за воспитание детей в сезоне 2019/2020. Клуб получил предложение о выплате денег как футбольному клубу, который играет в низшем дивизионе.

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