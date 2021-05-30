Негода в Україні: що прогнозують синоптики [ Редактировать ]
Дощ, град, пориви вітру і похолодання. Такої невесняної весни не було давно. У полоні чергового циклону опинилася практично вся Україна.
А на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван сьогодні, в передостанній день травня, випав... сніг! Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.
Міста у центрі, на сході та в Криму - затопило. Люди викладають в інтернет відео: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води.
А в Житомирі посеред вулиці вдалося покататись... на водному мотоциклі!
І прогноз синоптиків невтішний: найближчими днями дощі хоч і вщухнуть, але літа не буде. Температура не підніметься вище 15 градусів.
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