Дощ, град, пориви вітру і похолодання. Такої невесняної весни не було давно. У полоні чергового циклону опинилася практично вся Україна.

А на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван сьогодні, в передостанній день травня, випав... сніг! Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Міста у центрі, на сході та в Криму - затопило. Люди викладають в інтернет відео: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води.

А в Житомирі посеред вулиці вдалося покататись... на водному мотоциклі!

І прогноз синоптиків невтішний: найближчими днями дощі хоч і вщухнуть, але літа не буде. Температура не підніметься вище 15 градусів.