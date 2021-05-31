Турецкий "Анадолу Эфес" стал победителем баскетбольной Евролиги [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Баскетболисты турецкого клуба "Анадолу Эфес" победили испанскую "Барселону" в финале Евролиги.
Матч, который проходил в немецком Кельне, завершился со счетом 86:81 в пользу турков. Самым результативным игроком у "Анадолу Эфес" стал Василие Мицич (25 очков), у "Барселоны" - Кори Хиггинс (23).
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем Евролиги. Клуб из Стамбула раньше выходил в финал всего один раз - в сезоне 2018/19. Тогда команда уступила питерскому ЦСКА.
"Барселона" заняла первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Анадолу Эфес" стал третьим. В четвертьфинальной серии до трех побед каталонцы переиграли петербургский "Зенит" (3-2) , а "Анадолу Эфес" - мадридский "Реал" (3-2). В полуфинале "Барселона" оказался сильнее "Милана" (84:82), а "Анадолу Эфес" победил ЦСКА (89:86).
"Финал четырех" турнира проходил в германском Кельне без зрителей. В борьбе за третье место ЦСКА проиграли "Милану" - 83:73.
Напомним, что в феврале 2021 года "Вице-мисс Украина" и капитан национальной сборной по баскетболу стали родителями.
по теме
Сборная Украины везет домой 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых. В общем медальном зачете украинцы уступили россиянам (10-3-3), но обошли их командном зачете в разделе "Боевое самбо". "Золотой" кубок завоевали мужчины и "серебряный" - женщины
В финале наша команда в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой сошлась с россиянками, одержав уверенную победу - 17:11
Для Михаила Романчука - это уже третья золотая медаль чемпионатов Европы. В 2018 году в Глазго он был лучшим в заплывах на 400 и 800 метров. А на дистанции 1500 метров стал вторым. Кроме того, в 2016 году украинец завоевал еще две "бронзы" первенства Европы
Президент клуба "Барком-Кажаны" Олег Баран неоднократно заявлял, что в украинской лиге не хватает клубов, которые могли бы конкурировать между собой на высоком уровне. Поэтому появление "летучих мышей" в Plusliga Польши будет способствовать развитию как украинского, так и для львовского волейбола
У запеклих поєдинках зійшлися найсильніші бійці. За їхніми сутичками стежила наша Тетяна Радченко.