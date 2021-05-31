Баскетболисты турецкого клуба "Анадолу Эфес" победили испанскую "Барселону" в финале Евролиги.

Матч, который проходил в немецком Кельне, завершился со счетом 86:81 в пользу турков. Самым результативным игроком у "Анадолу Эфес" стал Василие Мицич (25 очков), у "Барселоны" - Кори Хиггинс (23).

"Анадолу Эфес" впервые стал победителем Евролиги. Клуб из Стамбула раньше выходил в финал всего один раз - в сезоне 2018/19. Тогда команда уступила питерскому ЦСКА.

"Барселона" заняла первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Анадолу Эфес" стал третьим. В четвертьфинальной серии до трех побед каталонцы переиграли петербургский "Зенит" (3-2) , а "Анадолу Эфес" - мадридский "Реал" (3-2). В полуфинале "Барселона" оказался сильнее "Милана" (84:82), а "Анадолу Эфес" победил ЦСКА (89:86).

"Финал четырех" турнира проходил в германском Кельне без зрителей. В борьбе за третье место ЦСКА проиграли "Милану" - 83:73.

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